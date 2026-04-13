Stasera a Taranto e domani a Matera si svolge il concerto di flauto intitolato “Virtuosic Flute Concert” con l'artista Jasmine Choi, tra le più note flautiste a livello internazionale. L'evento si tiene rispettivamente al teatro Orfeo e all'Auditorium Gervasio, entrambi alle 21:00. L'Orchestra della Magna Grecia ha diffuso il comunicato ufficiale riguardante gli appuntamenti musicali in programma.

Di seguito un comunicato diffuso dall’Orchestra della Magna Grecia: Lunedì 13 alle 21.00 al teatro Orfeo di Taranto e martedì 14 aprile, stessa ora, nell’Auditorium Gervasio di Matera “Virtuosic Flute Concert” con Jasmine Choi, una delle più celebri flautiste al mondo. La grande musicista coreana, a Taranto, sarà la protagonista di uno dei momenti più attesi della Stagione Eventi musicali 2025-2026, con l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal maestro Gianluca Marcianò. In programma il “Concerto per Flauto e orchestra op. 283” di Carl Reinecke e la Sinfonia n. 3 “Renana” di Robert Schumann. Poltronissima: 35euro; Platea e I Galleria: 25euro; II Galleria: 15euro; III Galleria: 10euro.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Virtuosic flute concert: stasera a Taranto, domani a Matera Orchestra della Magna Grecia

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