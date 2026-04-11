Matera Jasmine Choi e Marcianò | un concerto d’élite all’Auditorium
Il 14 aprile 2026, alle 21:00, l’Auditorium Gervasio di Matera ospiterà un concerto con due musicisti di fama internazionale. La serata, denominata Virtuosic Flaute Concert, vedrà protagonisti una rinomata flautista e un altro artista di rilievo nel mondo musicale. L’evento si inserisce nella programmazione dell’auditorium e prevede l’esibizione di musicisti di livello elevato.
Il prossimo martedì 14 aprile 2026, alle ore 21:00, l’Auditorium Gervasio di Matera ospiterà una serata di altissimo profilo musicale con il Virtuosic Flaute Concert. L’evento vedrà la partecipazione della flautista Jasmine Choi, protagonista internazionale del genere, affiancata dall’Orchestra ICO della Magna Grecia sotto la direzione del Maestro Gianluca Marcianò. L’appuntamento, inserito nel ciclo di eventi musicali 20252026, promette di unire il virtuosismo solistico alla grandezza del repertorio sinfonico romantico. Un ponte tra eccellenza globale e territorio lucano. La scelta di portare a Matera un’artista del calibro di Jasmine Choi... 🔗 Leggi su Ameve.eu
Malika Ayane in concerto all'Auditorium ConciliazioneMalika Ayane, una delle voci più raffinate e magnetiche della musica italiana torna in tour nei teatri.
Sal Da Vinci in concerto all'Auditorium ConciliazioneSal Da Vinci, reduce dalla vittoria a Sanremo 2026 con il brano “Per sempre sì”, sarà prossimamente nella Capitale.
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