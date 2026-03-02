Massimo Giletti colpo di scena dalla Rai | la decisione dopo le voci su Lo stato delle cose

Negli ultimi giorni, la Rai ha preso una decisione che riguarda il futuro di Massimo Giletti e del suo programma, Lo stato delle cose. La scelta è arrivata dopo le voci che circolavano sulle indiscrezioni riguardanti la trasmissione e il conduttore. La decisione è stata comunicata ufficialmente, suscitando reazioni diverse nel pubblico e tra gli addetti ai lavori.

Negli ultimi giorni il dibattito interno alla Rai si è intrecciato con quello pubblico, alimentato da indiscrezioni e prese di posizione che hanno rimesso al centro dell’attenzione Lo stato delle cose, il programma condotto da Massimo Giletti. Nonostante gli ascolti considerati più che soddisfacenti, nelle scorse settimane si era diffusa la notizia di una possibile chiusura anticipata del talk entro la fine di marzo, una decisione che aveva sorpreso osservatori e telespettatori. A chiarire la posizione ufficiale era intervenuta direttamente l’Azienda Pubblica, smentendo categoricamente qualsiasi ipotesi di taglio improvviso. “La conclusione della stagione 20252026 è quella prevista dal piano editoriale e ampiamente annunciata alla presentazione dei palinsesti e nella conferenza stampa lo scorso settembre”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

