Lo Stato delle cose stop anticipato dalla Rai al programma di Massimo Giletti | il retroscena

La decisione di interrompere anticipatamente il programma di Giletti deriva da una valutazione interna della Rai, nonostante gli ottimi ascolti registrati. La direzione ha ritenuto opportuno fermare la trasmissione per motivi strategici, sorprendendo molti spettatori e addetti ai lavori. La scelta ha portato a un dibattito tra chi apprezzava le inchieste e chi invece contestava la linea adottata. La fine dello show lascia un vuoto nel palinsesto di Rai 3.

“Chiude in anticipo, nonostante gli ottimi ascolti”. È il clamoroso retroscena che emerge sul programma di inchieste condotto da Massimo Giletti su Rai 3, destinato — secondo indiscrezioni — a fermarsi prima del previsto. Una notizia che ha iniziato a circolare nelle ultime ore e che riguarda direttamente il futuro de Lo Stato delle cose, uno dei talk di approfondimento più discussi della stagione televisiva. A rivelare i dettagli è stato il portale Domani.it, che ha parlato apertamente di uno stop già programmato. Una decisione che sorprende anche alla luce dei risultati Auditel: pure la puntata della scorsa settimana, pur in presenza di una forte concorrenza sulle altre reti, ha ottenuto 1 milione e 91 mila spettatori con il 7,17% di share. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Garlasco, la porta a soffietto di casa Poggi e Crans Montana: temi e ospiti de Lo stato delle cose; Garlasco in Tv, la porta a soffietto di casa Poggi scatena le polemiche: perché non c’erano impronte di Stasi; Il punto su Crans-Montana a Lo stato delle cose; Il caso Garlasco a Lo Stato delle cose.

Lo Stato delle Cose, il caso Garlasco e la tragedia di Crans Montana al centro della puntataLo Stato delle Cose: Massimo Giletti torna in prima serata con le novità sul caso Garlasco e sulla tragedia di Crans-Montana. Ecco gli ospiti ... davidemaggio.it

Altro pasticcio Rai: il talk di Giletti chiude per questioni di budgetIl 31 marzo chiude Lo stato delle cose. Budget esaurito. I vertici di viale Mazzini hanno infatti pianificato male la spesa per il talk che, salvo interventi successivi, dovrà fermarsi nel bel mezzo d ... editorialedomani.it

#LoStatoDelleCose di Massimo Giletti, nonostante sia tra i talk show più seguiti della tv, il 31 marzo dovrà fermarsi per una questione di budget. È in corso una trattativa tra l’AD Rossi e Giletti per prolungare il programma almeno fino al 15 aprile. ( @DomaniPr x.com

Non uno studio tv, ma un’aula di tribunale: Massimo Giletti e il Brasiliano potrebbero ritrovarsi faccia a faccia a Roma. L’influencer romano è imputato per diffamazione aggravata dopo alcune accuse social del 2021 su presunti rapporti tra il conduttore e Fabriz - facebook.com facebook