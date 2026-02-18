Quando il teatro fa stare bene | Massimiliano Gallo e una serata da sold out al Manzoni

Massimiliano Gallo ha riempito il Teatro Manzoni di Cassino con la sua performance, portando un sorriso tra il pubblico. La serata, intitolata “Malinconico moderatamente felice”, ha attirato tutti gli appassionati di teatro, che hanno accolto con entusiasmo la sua comicità autentica. Gallo ha interpretato con bravura un ruolo che ha fatto ridere e riflettere allo stesso tempo, regalando un momento di spensieratezza. La serata si è conclusa con applausi scroscianti e il teatro completamente esaurito.

"Malinconico moderatamente felice" scatena la platea da tutto esaurito del Teatro Manzoni Cassino che, per oltre due ore, ride, si diverte e applaude Massimiliano Gallo, interprete di uno dei suoi personaggi più amati e convincenti. È Vincenzo Malinconico, l'avvocato del Foro di Napoli simbolo dell'uomo medio: fallibile, fragile, per nulla interessato a sgomitare in un mondo di carrieristi a tutti i costi.