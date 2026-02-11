Sabato sera il Teatro Ricciardi di Capua ospita due grandi nomi del cinema e del teatro: Valeria Golino e il regista Nicolangelo Gelormini. L’attrice e il regista saranno presenti alle 19 per un evento aperto al pubblico. Un’occasione per incontrarli e ascoltare le loro storie, tra spettacoli e interventi.

Tempo di lettura: 2 minuti Valeria Golino ed il regista Nicolangelo Gelormini saranno al Teatro Ricciardi di Capua sabato 21 febbraio alle ore 19.30 in occasione della presentazione del film “La Gioia”, presentato a Venezia nella sezione Giornate degli Autori. I due ospiti prestigiosi ospiti dialogheranno con Francesco Massarelli, direttore artistico dello storico teatro capuano. “La Gioia” prende spunto da un fatto di cronaca avvenuto tra il 2015 ed il 2016 nel Canavese per poi allontanarsene e raccontare soprattutto i meccanismi che sono alla base di una manipolazione psicologica. Valeria Golino interpreta un’introversa e riservata insegnante di francese che stabilisce un contorto legame con uno studente, interpretato da Saul Nanni; nel cast anche Jasmine Trinca e Francesco Colella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Valeria Golino e Nicolangelo Gelormini ospiti al Teatro Ricciardi di Capua

Approfondimenti su Valeria Golino

Un ragazzo sfrontato e manipolatore cerca di conquistare il suo mondo, mentre la professoressa, che vive una vita monotona, non ha mai sperimentato l’amore se non tra le pagine dei libri.

Domani arriva nelle sale italiane ‘La Gioia’, il nuovo film di Nicolangelo Gelormini.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Valeria Golino

Argomenti discussi: Presentato a Roma La Gioia: Valeria Golino e Saul Nanni nel film di Nicolangelo Gelormini tra solitudine e diseducazione sentimentale; 'La gioia' Valeria Golino e Saul Nanni in una storia d'amore e di morte; La gioia: il film con Valeria Golino e Saul Nanni diretti da Nicolangelo Gelormini; La nostra video intervista esclusiva con Valeria Golino e il regista del Film Nicolangelo Gelormini - HD.

La gioia (2025): una storia di amore e tragediaRecensione, trama e cast del film La Gioia (2025) diretto da Nicolangelo Gelormini con protagonisti Valeria Golino e Saul Nanni, presentato a Venezia nel 2025. locchiodelcineasta.com

La Gioia, trama e cast del film con Valeria Golino e Jasmine Trinca in sala il 12 febbraioLeggi su Sky TG24 l'articolo La Gioia, trama e cast del film con Valeria Golino e Jasmine Trinca in sala il 12 febbraio ... tg24.sky.it

Esce in sala dopodomani - giovedì 12 - il film #lagioia, con Valeria Golino, Saul Nanni e Jasmine Trinca. Approvato da IL SORPASSO: https://www.ilsorpassocinema.com/2026/02/10/la-gioia-recensione-del-film-con-valeria-golino-presentato-a-venezia/ - facebook.com facebook

È l'uccisione di Gloria Rosboch a ispirare "La Gioia" di Nicolangelo Gelormini, con Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, Francesco Colella e Betti Pedrazzi. #ANSALifestyle x.com