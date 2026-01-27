Poliziotto uccide un 28enne a Milano una testimone | Ho sentito due spari A terra trovato solo un bossolo

Un episodio di cronaca si è verificato a Milano, dove un poliziotto ha ucciso un uomo di 28 anni. Una testimone ha riferito di aver sentito due spari, e sul posto è stato trovato un bossolo. La dinamica e le motivazioni dell’accaduto sono ancora oggetto di indagine.

A Fanpage.it, una testimone che abita poco distante dal luogo in cui ieri un poliziotto ha ucciso un 28enne con un colpo di pistola alla testa, ha raccontato di aver sentito due spari.🔗 Leggi su Fanpage.it

