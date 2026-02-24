L’interrogatorio di Cinturrino | Ho visto morire Mansouri e ho perso la testa Un testimone | Taglieggiava e picchiava un disabile

Carmelo Cinturrino ha dichiarato di aver assistito alla morte di Mansouri e di aver perso il controllo in quel momento. Durante l’interrogatorio durato due ore, ha spiegato di aver visto il suo amico soffrire e di aver reagito con rabbia. Un testimone ha inoltre raccontato che Cinturrino avrebbe estorto denaro e picchiato un disabile. L’inchiesta prosegue per chiarire i dettagli di questi episodi e le responsabilità coinvolte.

Milano, 24 febbraio 2026 – Due ore. Tanto è durato l’interrogatorio di Carmelo Cinturrino, che oggi alle 11, nel carcere di San Vittore, è stato sottoposto a una serie di domande da parte del gip e del procuratore Marcello Viola. Davanti alle quali l’ex poliziotto del commissariato Mecenate non si è sottratto. Come ha sottolineato il suo legale, l’agente ha ripetuto di aver esploso il colpo per "paura", e dopo ha aggiunto di essersi sentito "perso", di “aver perso la testa quando si è accorto che Mansouri stava morendo” perché "sa bene – ha precisato il legale al termine dell'interrogatorio – cosa accade a loro quando sparano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa. Ho tradito la loro fiducia". Il mea culpa dell'agente di polizia Carmelo Cinturrino

"Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia". Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia fermato per l'omicidio a Rogoredo di Abderrahim Mansou