A Massa si terrà questa sera una fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni, ucciso recentemente. Tra i tre minorenni fermati per il suo omicidio, uno ha 17 anni ed è riconosciuto come un promettente pugile della regione. La notizia ha suscitato scalpore, attirando l’attenzione sulla giovane età degli arrestati e sulla loro relazione con il mondo dello sport.

AGI - Uno dei tre minorenni fermato per l'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa è un pugile di 17 anni considerato una promessa della boxe toscana. Il giovane, accusato della morte del quarantasettenne nella notte fra sabato e domenica in piazza Palma, avrebbe sferrato il pugno che poi avrebbe provocato la caduta d i Bongiorni a cui sarebbe seguito il pestaggio da parte del branco. Il giovane, ora recluso in una comunità per minorenni in provincia di Genova, è stato interrogato dai magistrati a cui avrebbe detto di aver reagito dopo aver ricevuto una testata sul naso dalla vittima. Una ricostruzione, questa del giovane, che è al vaglio degli inquirenti per eventuali conferme.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Massa: stasera fiaccolata per Bongiorni. Uno dei minorenni arrestati è una promesse del pugilato

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Massa, aggredito e ucciso in piazza: è campione di boxe il 17enne arrestato. “Bongiorni mi aveva colpito”. Stasera fiaccolataMASSA – Viene descritto come una promessa della boxe, anzi un campione – uno dei tre minori indagati nella vicenda – il 17enne sottoposto a fermo per...