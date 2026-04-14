A Massa, questa sera si svolge una fiaccolata in ricordo di Giacomo Bongiorni, vittima di un omicidio avvenuto recentemente. Tra i tre minorenni fermati per il fatto, uno di loro ha 17 anni ed è riconosciuto come una promessa del pugilato toscano. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità, che si raduna per rendere omaggio alla memoria della vittima.

AGI - Uno dei tre minorenni fermati per l'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa è un pugile di 17 anni considerato una promessa della boxe toscana. Il giovane, accusato della morte del quarantasettenne nella notte fra sabato e domenica in piazza Palma, avrebbe sferrato il pugno che poi avrebbe provocato la caduta d i Bongiorni a cui sarebbe seguito il pestaggio da parte del branco. Il giovane, ora recluso in una comunità per minorenni in provincia di Genova, è stato interrogato dai magistrati a cui avrebbe detto di aver reagito dopo aver ricevuto una testata sul naso dalla vittima. Una ricostruzione, questa del giovane, che è al vaglio degli inquirenti per eventuali conferme.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Massa: stasera fiaccolata per Bongiorni. Uno dei minorenni arrestati è una promessa del pugilato

Massa: stasera fiaccolata per Bongiorni. Uno dei minorenni arrestati è una promesse del pugilatoAGI - Uno dei tre minorenni fermato per l'omicidio di Giacomo Bongiorni a Massa è un pugile di 17 anni considerato una promessa della boxe toscana.

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