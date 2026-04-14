A Massa, l’esito dell’autopsia effettuata a Genova potrebbe cambiare l’andamento dell’indagine sull’omicidio di un uomo di 47 anni, ucciso dopo aver rimproverato alcuni ragazzi che avevano vandalizzato la vetrina di un bar. La relazione sui risultati dell’autopsia sarà decisiva per chiarire le cause della morte e potrebbe influenzare le prossime fasi dell’inchiesta. La polizia sta attendendo i riscontri ufficiali per proseguire le indagini.

Sarà il risultato dell’autopsia, che si é svolta a Genova, a imprimere la svolta decisiva all’inchiesta sull’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne picchiato a morte a Massa per aver rimproverato un gruppo di ragazzi che avevano vandalizzato la vetrina di un bar. In questa fase, è massimo il riserbo degli inquirenti, che sono al lavoro sui filmati della videosorveglianza. In quelle immagini si vedrebbe come Bongiorni sia stato raggiunto da un primo colpo, forse sferrato dal minorenne arrestato, ex boxer, che non risulta essere più tesserato alla Federazione pugilista italiana dal 2024. Poi il 47enne è stato colpito ancora con calci e pugni mentre era a terra.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Massa, il risultato dell'autopsia potrebbe dare una svolta all'inchiesta

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