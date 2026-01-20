Caso Orlandi L’Audizione di Accetti potrebbe dare una svolta?

Il 29 gennaio si terrà l’attesa audizione di Marco Fassoni Accetti davanti alla commissione d’inchiesta Orlandi Gregori. La sua testimonianza potrebbe offrire nuovi elementi sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, dopo anni di attese e rinvii. Accetti, figura chiave nella vicenda, ha già condiviso molte informazioni in precedenti memorie e dichiarazioni. Resta da vedere se questa occasione potrà contribuire a fare chiarezza su uno dei casi più complessi e discussi degli ultimi decenni.

Cosa potrebbe emergere dalla tanto attesa e incredibilmente rimandata audizione di Marco Fassoni Accetti da parte della commissione d'inchiesta Orlandi Gregori in programma il 29 gennaio? Un personaggio che sulla vicenda di cose ne ha dette e tante, espresse anche in due memoriali. Accetti non è stato arrestato, ma solo indagato e prosciolto, nonostante nel 2013 si autoaccusò dei rapimenti di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. A parte la parentesi con il procuratore Giancarlo Capaldo, che lo prese molto sul serio, "potrebbe trattarsi di un serial killer", è stato condannato solo per la vicenda, dai contorni misteriosi, che portò il dodicenne Josè Garromon ad essere travolto e ucciso dal Ford Transit di Accetti nella notte 20 dicembre 1983 nella pineta di Castel Porziano (molto distante, 20 km, da dove il ragazzo viveva).

