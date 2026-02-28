Jokic Mvp dell' Nba? Se la gioca ma c' è una regola che potrebbe dare il premio a Shai

Nell'ultima stagione NBA, il confronto tra Jokic e Shai si fa più acceso mentre si avvicina la fine del campionato. Jokic, il serbo, ha ancora la possibilità di ottenere il riconoscimento, anche se potrebbe saltare un’altra partita, mentre Shai potrebbe saltarne fino a sei. Entrambi sono tra i principali candidati al premio di MVP, ma le regole sulla partecipazione potrebbero influenzare la decisione finale.

Per il premio di mvp della stagione Nba è il momento di fare i conti. Non solo con l’impatto di un giocatore sulla squadra o con le statistiche, ma soprattutto con le partite saltate. Dalla stagione 2023-24 l’Nba ha introdotto una soglia minima di presenze: chi disputa meno di 65 partite non è eleggibile per i premi di fine stagione: quintetti ideali, quintetti difensivi, miglior difensore, giocatore più migliorato e, naturalmente, Mvp. Per molte stelle quest’anno potrebbe diventare un problema. È una delle misure pensate dalla Lega, in accordo con l’associazione dei giocatori, per limitare l’eccesso di load management, cioè la gestione programmata dei carichi, e garantire la presenza dei campioni il più possibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jokic Mvp dell'Nba? Se la gioca, ma c'è una regola che potrebbe dare il premio a Shai Denver sbanca Boston senza Jokic, notte NBA tra colpi esterni e una trade che scuote AtlantaNov 26, 2025; Oklahoma City, Oklahoma, USA; Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander (2) celebrates after scoring against the Minnesota... Mathys Tel avverte il Tottenham che potrebbe andarsene se non gioca regolarmenteNonostante sia arrivato con grandi aspettative, il 20enne attaccante sarebbe frustrato dalla mancanza di tempo di gioco regolare sotto la guida... Una raccolta di contenuti su Jokic Mvp. Temi più discussi: NBA MVP, Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic rischiano l’ineleggibilità; Nikola Jokic stringe i denti: a rischio la soglia delle 65 partite; Alla NBA non serve un volto, ma una mitologia; Cunningham o Edwards? C’è in palio l’MVP e il titolo di miglior USA oggi. Jokic Mvp dell'Nba? Se la gioca, ma c'è una regola che potrebbe dare il premio a ShaiPer essere eleggibili per i riconoscimenti di fine stagione bisogna giocare almeno 65 partite: il serbo ne potrà saltare ancora una, Shai 6. E c'è un terzo incomodo ... gazzetta.it NBA MVP fights world champion in wild on-court brawl that left Charles Barkley battling with Shaquille O’NealNikola Jokic instantly felt like the Oklahoma City Thunder had gone too far. Seconds later, one of the best centers in NBA history was taking on the reigning world champions by himself and in the ... talksport.com : , ! Nello scontro diretto a Ovest, Shai Gilgeous-Alexander vince il duello tra MVP contro Nikola Jokic e trascina OKC alla vittoria contro Denver! A Est i Boston Celtics fanno letteralmente - facebook.com facebook #NBA - Stanotte partitina LIVE alle 3.30 su @SkySportBasket tra OKC Thunder e Denver Nuggets, sullo sfondo il duello tra MVP con SGA e Jokic Domani la trovate in italiano col commento mio e di @dariovismara #MileHighBasketball #ThunderUp x.com