Un giovane di 17 anni, di origine italiana di seconda generazione, è stato arrestato dai carabinieri la scorsa domenica a Massa in relazione alla morte di Giacomo Bongiorni, un uomo di 47 anni. La vicenda è avvenuta in piazza Palma, dove Bongiorni è stato colpito al volto con un pugno che ha causato il decesso, davanti agli occhi della compagna e del figlio di 12 anni.

È un 17enne italiano di seconda generazione lo studente fermato la scorsa domenica dai carabinieri per la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto sotto gli occhi della compagna Sara e del figlio di 12 anni in piazza Palma a Massa. Il giovane, promessa della boxe, è accusato di concorso in omicidio aggravato dai futili motivi. Sarebbe stato lui, condizionale d’obbligo, a sferrare il pugno che ha causato la caduta di Giacomo. Questo, almeno, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, che stanno lavorando per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Il 17enne, come riporta il Corriere della Sera, è stato interrogato dai magistrati della Procura di Genova che, dopo l’interrogatorio, hanno deciso di mandarlo in una comunità.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Massa, a sferrare il pugno fatale a Bongiorni un 17enne promessa della boxe

Il 17enne promessa della boxe e il pugno a Giacomo Bongiorni «perché mi ha dato una testata». L’accusa sull’omicidio a MassaÈ una promessa della boxe il 17enne fermato per l’omicidio di Giacomo Bongiorni in piazza a Massa.

Leggi anche: Giacomo Bongiorni, il 17enne fermato è un campione di boxe: avrebbe sferrato il colpo finale. Il giovane: «Mi ha dato una testata e ho reagito»