L’allenatore dell’Inter Miami CF ha comunicato ufficialmente le proprie dimissioni per motivi personali. La società ha emesso un comunicato confermando la decisione dell’ex calciatore, noto anche per la sua esperienza al Barcellona. Mascherano aveva assunto il ruolo di tecnico del club statunitense qualche mese fa. Le sue dimissioni sono state rese pubbliche attraverso le dichiarazioni rilasciate dall’allenatore stesso e il comunicato ufficiale del club.

Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic. Le sensazioni dalla Continassa sul rinnovo del serbo Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Calhanoglu Galatasaray, il suo agente Gordon Stipic rompe il silenzio: «Speculazioni emerse ripetutamente, ma ecco qual è la verità sul suo futuro all’Inter» Benitez non ha dubbi: «L’Inter è una grande società, guidata da un manager come Marotta che ha un senso innato per la gestione» Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic. Le sensazioni dalla...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mascherano lascia l’Inter Miami: decisione ufficiale del tecnico argentino! Il comunicato del club e le parole dell’ex Barca

Mandas Bournemouth, ufficiale l’addio alla Lazio: il comunicato del club e le parole del portiereBaturina, che retroscena! Prima del Como era stato un obiettivo di quella big di Serie A! Mercato Juve: chi sarà il nuovo attaccante? Non solo Kolo...

Leggi anche: UFFICIALE, Leon Jakirovi? è un nuovo giocatore dell’Inter: il comunicato del club

Temi più discussi: Messi firma la prima rete dell’Inter Miami nel nuovo stadio; Inter Miami, primo gol nel nuovo stadio per Messi e Suarez; Mls: Messi e Suarez subito in gol nel nuovo impianto dell'Inter Miami; Il sogno diventa realtà: inaugurato il Nu Stadium, la nuova casa dell’Inter Miami.

Ufficiali le dimissioni: Mascherano lascia la panchina dell'Inter Miami per motivi personaliJavier Mascherano ha annunciato la sua decisione di lasciare la panchina dell'Inter Miami: le dimissioni a pochi mesi dal trionfo il MLS Cup. msn.com

Bombazo in MLS: Mascherano si è dimesso dalla carica di allenatore dell'Inter MiamiTerremoto improvviso in casa Inter Miami: Javier Mascherano ha annunciato le proprie dimissioni da allenatore per motivi personali, chiudendo un’esperienza breve ma straordinariamente intensa. Nel com ... msn.com

Bombazo: Javier Mascherano se va del Inter Miami - TyC Sports x.com

A pochi mesi dallo storico trionfo in MLS, Javier Mascherano ha deciso di lasciare la panchina dell'Inter Miami "Lascio il mio incarico per motivi personali. Porterò sempre con me il ricordo della nostra prima stella" - facebook.com facebook