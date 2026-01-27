Mandas Bournemouth ufficiale l’addio alla Lazio | il comunicato del club e le parole del portiere

Christos Mandas ha ufficialmente lasciato la Lazio per trasferirsi al Bournemouth. La società inglese ha comunicato l’accordo e il portiere greco, classe 2001, si prepara a intraprendere una nuova avventura nel campionato britannico. Questo trasferimento segna un passo importante nella carriera del giocatore e rappresenta una novità nel panorama delle operazioni di mercato recenti.

