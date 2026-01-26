UFFICIALE Leon Jakirovi? è un nuovo giocatore dell’Inter | il comunicato del club

L’Inter ha annunciato l’ingresso nel proprio vivaio di Leon Jakirovi?, giovane difensore croato nato nel 2008. Con questa operazione, il club rafforza il settore giovanile con un talento promettente, confermando il proprio impegno nello sviluppo dei giovani calciatori. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal club, segnando l’inizio di una nuova avventura per il giocatore e la società.

Leon Jakirovi?. L’ Inter annuncia un nuovo innesto nel proprio vivaio: Leon Jakirovi?, difensore croato classe 2008, è ufficialmente un giocatore nerazzurro. Il giovane talento arriva dalla Dinamo Zagabria a titolo definitivo e rappresenta un rinforzo importante per il progetto Under 23 dell’ Inter. Jakirovi? farà inizialmente parte della formazione U23 allenata da Stefano Vecchi, dove potrà affinare le proprie qualità e confrontarsi con giocatori esperti. La società punta a far crescere il ragazzo seguendo il modello formativo nerazzurro, già consolidato negli ultimi anni. Leon Jakirovi?: un giovane croato nel vivaio nerazzurro.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Endrick Lione, ora è ufficiale: l’ex obiettivo della Juve è un nuovo giocatore dei francesi. Il comunicato del club

Giovane Napoli, è ufficiale: il comunicato del club e le cifre dell’affare. Il giocatore è già a TorinoJuventus ha annunciato l’ingaggio di un giovane talento proveniente dal Napoli.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Percorso, famiglia e prospettive: Inter, ecco Jakirovi?; Il Napoli si assicura Giovane. Roma-Milan: delicatissimo scontro al vertice. Leon Jakirovi? nuovo difensore per l'Inter; Figlio d'arte, il perché del soprannome di 'centrale da calcio europeo': chi è Leon Jakirovic, il nuovo colpo dell'Inter; Jakirovic, chi è il nuovo acquisto dell'Inter: età, altezza, carriera, stipendio, la trattativa con i nerazzurri.

Inter, ecco Leon Jakirovic: c'è l'annuncio. Il difensore giocherà con l'U23 in Serie CRinforzo dalla Croazia, e per il futuro, per l’Inter. Il club nerazzurro ha infatti annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Leon Jakirovi?. tuttomercatoweb.com

Inter, ufficiale l’arrivo di Leon Jakirovi? dalla Dinamo Zagabria: il comunicatoL'Inter ha ufficializzato l'arrivo del difensore classe 2008 dalla Dinamo Zagabria a titolo definitivo. Il giocatore sarà aggregato all'U23 ... gianlucadimarzio.com

UFFICIALE: interrotto di comune accordo con l'Aston Villa il prestito di Bailey Ora è ufficiale: l'avventura di Leon Bailey alla Roma termina dopo appena 5 mesi. Tramite un comunicato, la società giallorossa ha annunciato l'interruzione anticipata del prestito e l' facebook

Ufficiale l’interruzione del prestito di Leon #Bailey #ASRoma #ManaManaSportRoma x.com