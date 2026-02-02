A Torino torna il Green Film Lab | sostenibilità al centro del cinema d’autore in programma ad aprile
A Torino torna il Green Film Lab, l’evento dedicato alla sostenibilità nel cinema d’autore. Dal 17 al 19 aprile, registi e professionisti del settore si ritrovano per confrontarsi e approfondire pratiche sostenibili nelle produzioni cinematografiche. La città si prepara ad accogliere un appuntamento che, più che mai, mette al centro il rispetto per l’ambiente nel mondo del cinema.
Dal 17 al 19 aprile Torino ospiterà un appuntamento di rilievo per il mondo del cinema d’autore: il Green Film Lab, il workshop dedicato alla sostenibilità produttiva nell’audiovisivo. L’iniziativa, promossa dal TorinoFilmLab in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, si rivolge a produttori, responsabili sostenibilità e professionisti del settore che vogliono affrontare le sfide ambientali legate alla produzione cinematografica. L’open call per partecipare è aperta fino al 20 febbraio, segnando l’inizio di un percorso formativo che punta a trasformare la pratica cinematografica da dentro. 🔗 Leggi su Ameve.eu
