Mary di Danimarca costretta a rinviare i funerali del padre per motivi personali

Mary di Danimarca ha annunciato il rinvio dei funerali del padre, John Donaldson, a causa di motivi personali. La principessa ha cancellato tutti gli appuntamenti programmati fino a sabato 18 aprile, concentrandosi sulle celebrazioni funebri. La famiglia ha comunicato che i dettagli sulla data e il luogo del funerale saranno comunicati successivamente. La notizia ha suscitato reazioni di sostegno e solidarietà da parte di numerosi rappresentanti pubblici.

Mary di Danimarca è in lutto per la morte del padre, John Donaldson. Ha cancellato tutti gli impegni della settimana fino a sabato 18 aprile. Ma ancora non è stata comunicata la data dei funerali. Mary di Danimarca, slittano i funerali del padre. Mary di Danimarca prosegue il lutto per la morte del padre, scomparso all’età di 84 anni l’11 aprile. Nato nel 1941 in Scozia, John Donaldson era professore di matematica applicata. In segno di lutto, in Danimarca le bandiere sono a mezz’asta e numerosi mazzi di fiori sono stati deposti davanti al Palazzo di Amalienborg per esprimere le condoglianze alla Regina. Mary ha cancellato gli impegni della settimana, mentre suo marito Re Federico ha mantenuto fede alla sua agenda, come la Regina Madre.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mary di Danimarca, costretta a rinviare i funerali del padre per motivi personali Leggi anche: Mary di Danimarca in lutto: “Il mio cuore è pesante, il mio amato padre è morto” Leggi anche: Mary di Danimarca ha annunciato su Instagram la perdita dell'amato padre John. Il papà della regina aveva 84 anni. Leggi su Amica.it