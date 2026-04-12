Mary di Danimarca in lutto | Il mio cuore è pesante il mio amato padre è morto

La Regina di Danimarca ha annunciato sui social ufficiali la scomparsa del padre, John Dalgleish Donaldson. Mary ha espresso il dolore per la perdita, sottolineando il suo legame con lui e ricordando l’ultimo incontro avvenuto prima della sua morte. La notizia ha suscitato grande commozione tra i membri della famiglia reale e i sostenitori della monarchia. La data e le circostanze della morte non sono state rese note pubblicamente.

Una domenica triste e dolorosa per la Regina di Danimarca. Come riportato sui social della monarchia, Mary ha detto addio al padre John Dalgleish Donaldson, a cui era legatissima e che aveva visto l’ultima volta di recente, proprio per via delle sue condizioni di salute precarie. Le dolorose parole della Regina. “Il padre della Regina è morto. È con grande tristezza che Sua Maestà la Regina annuncia la morte del padre, il professor John Dalgleish Donaldson, a Hobart, Tasmania. Aveva 84 anni “. Esordisce così il post condiviso sui social della Famiglia Reale danese, per dare il triste annuncio. Mary di Danimarca si è chiusa nel dolore, ma ha deciso di rilasciare una breve dichiarazione: “ Il mio cuore è pesante e i miei pensieri sono grigi.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mary di Danimarca in lutto: “Il mio cuore è pesante, il mio amato padre è morto” “Il mio nome ha la voce di mio padre”: Stefano De Martino rompe il silenzio sui social dopo il grave luttoStefano De Martino si è chiuso nel silenzio dopo l’improvvisa morte del padre Enrico, il 19 gennaio scorso. Leggi anche: Napoli, Lukaku a DAZN commuove dopo il Verona: «Perdere mio padre è stato pesante. Prima di arrivare qui ero morto»