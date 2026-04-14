Martellate su un’auto denunciato Rissa tra gruppi | 17enne col naso rotto

Durante il primo fine settimana al mare, a Marina di Ravenna, si sono verificati alcuni episodi di violenza. Un ragazzo di 17 anni ha riportato un naso rotto a seguito di una rissa tra gruppi, mentre un altro episodio ha visto una denuncia per un’aggressione con martellate contro un’auto. Questi eventi si sono verificati mentre la zona si preparava ad accogliere i primi bagnanti della stagione estiva.

Ravenna, 14 aprile 2026 – I primi fine settimana al mare segnano l’avvio della stagione estiva a Marina di Ravenna, ma insieme ai bagnanti arrivano anche le prime criticità di malamovida. Tra risse, ubriachezza molesta e interventi in sequenza delle forze dell’ordine, la giornata di domenica restituisce già un quadro impegnativo per il presidio del territorio, soprattutto nelle aree degli stradelli retrostanti gli stabilimenti. Litigio tra giovani, uno aveva un martello. Il primo episodio si è verificato nel tardo pomeriggio, attorno alle 18, quando due agenti della Polizia di Stato in borghese, liberi dal servizio, hanno notato un litigio tra giovani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Martellate su un’auto, denunciato. Rissa tra gruppi: 17enne col naso rotto Rissa in lavanderia a Monfalcone: un naso rotto, spunta lo spray urticanteUn uomo perde la calma in una lavanderia a Monfalcone, poi il proprietario vede tutto dalle telecamere e si precipita sul posto. Tom Cruise, Gina Gershon: "Gli ho quasi rotto il naso in una scena d'amore, ho un trauma col solletico"A distanza di anni, Gina Gershon riapre il sipario su un episodio accaduto durante le riprese di Cocktail, trasformando una scena romantica in un... LA CRITICA ALL'EUROSUICIDIO È ARRIVATO ANCHE IN ENI Descalzi: “Necessario sospendere il bando sul gas russo. Smettiamo un attimo di darci martellate in testa” “Io penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 s x.com Donna uccisa a martellate: il video diffuso da Trump riaccende il dibattito sulle politiche migratorie Usa - facebook.com facebook