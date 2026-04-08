Rissa in lavanderia a Monfalcone | un naso rotto spunta lo spray urticante

In una lavanderia di Monfalcone, un uomo ha perso la calma, portando a una lite che ha coinvolto anche l’uso di spray urticante. Il proprietario, che ha assistito alla scena attraverso le telecamere di videosorveglianza, è intervenuto sul momento. Durante l’incidente, un uomo ha riportato la rottura di un naso. La polizia è arrivata sul luogo per ricostruire quanto accaduto.