Rissa in lavanderia a Monfalcone | un naso rotto spunta lo spray urticante
In una lavanderia di Monfalcone, un uomo ha perso la calma, portando a una lite che ha coinvolto anche l’uso di spray urticante. Il proprietario, che ha assistito alla scena attraverso le telecamere di videosorveglianza, è intervenuto sul momento. Durante l’incidente, un uomo ha riportato la rottura di un naso. La polizia è arrivata sul luogo per ricostruire quanto accaduto.
Un uomo perde la calma in una lavanderia a Monfalcone, poi il proprietario vede tutto dalle telecamere e si precipita sul posto. Inizia quindi una colluttazione tra i due, che finisce con un setto nasale rotto e spray al peperoncino. Come riporta Il Piccolo, è successo nella città dei cantieri. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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