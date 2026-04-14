Al termine dell'assemblea della Lega Serie A, il presidente dell'Inter ha commentato le recenti dichiarazioni di un ex calciatore, affermando che si trattava di un'osservazione ironica. Ha aggiunto che in Italia si ha paura di affrontare apertamente gli obiettivi sportivi. Marotta ha inoltre sottolineato che si tratta di una questione più legata a un modo di comunicare che a fatti concreti.

Nella giornata di ieri, il tecnico nerazzurro aveva dichiarato: «Scudetto in tasca? Faccio come i miei colleghi, dico che ci stiamo avvicinando alla Champions.» Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Marotta in merito: Inter, le parole del Presidente Giuseppe Marotta sulle dichiarazioni fatte da Chivu: «Era un’affermazione ironica, con il sorriso, per testimoniare come in Italia ci sia la paura ad affrontare il tema degli obiettivi, che comporta di essere coraggiosi. L’Inter deve sempre raggiungere il massimo, questo fa parte del DNA di un club che vuole vincere e che dichiara di voler raggiungere traguardi importanti. Bisogna essere ambiziosi, non arroganti»🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Marotta: “Chivu? Era un’affermazione ironica. In Italia c’è la paura di parlare di obiettivi”

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