Anarchici morti a Roma per chi era la bomba? Forse un attacco mirato i possibili obiettivi e la paura di complici pronti a colpire

Da thesocialpost.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, due anarchici sono morti in un'esplosione avvenuta nel Parco degli Acquedotti. La bomba ha causato il crollo di una struttura abbandonata, lasciando dietro di sé un'area di detriti e mistero. Al momento, non sono stati resi noti gli eventuali obiettivi dell'attacco o i responsabili. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra le forze dell'ordine, che indagano sull'accaduto.

Il silenzio del Parco degli Acquedotti, a Roma, è stato squarciato da un boato che ha trasformato un vecchio rudere in una trappola di detriti e segreti. Le macerie del Casale del Sellaretto hanno restituito i corpi senza vita di  Alessandro Mercogliano  e  Sara Ardizzone, ma hanno anche aperto un capitolo investigativo dai contorni inquietanti. Se in un primo momento si era ipotizzata una tragedia legata a  «due senza fissa dimora rimasti coinvolti nel crollo», il lavoro della Digos e i rilievi scientifici hanno rapidamente virato verso uno scenario ben più complesso. La verità è emersa attraverso i dettagli: alcuni tatuaggi e i profili dei due giovani hanno confermato che  «le vittime erano legate all’area anarchica riconducibile a Alfredo Cospito». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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