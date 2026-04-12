Ternana in crisi | i Rizzo bloccano i fondi scoppia lo scontro

La gestione della squadra di calcio di Ternana è attualmente in una fase di stallo, dopo che la famiglia Rizzo ha annunciato di aver sospeso ogni ulteriore sostegno finanziario alla società. Questa decisione ha portato a una rottura nei rapporti tra i proprietari e la dirigenza della squadra, creando tensioni che coinvolgono anche i rapporti tra le parti interessate. La situazione finanziaria si complica ulteriormente a causa di questa interruzione dei fondi.

La gestione della Ternana calcio entra in una fase di stallo decisivo dopo la comunicazione della famiglia Rizzo, che ha annunciato l’interruzione di ogni ulteriore sostegno finanziario alla società. La decisione arriva a ridosso dell’assemblea dei soci, che dovrà definire le sorti del club, e proprio nel giorno in cui è previsto il derby di Lega Pro contro il Perugia. Le dinamiche che hanno portato alla paralisi degli investimenti affondano le radici nelle promesse fatte nel settembre 2025. In quel periodo, i proprietari del sodalizio, attivi nel settore sanitario con due strutture private accreditate, avevano accettato di intervenire per il salvataggio della squadra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ternana in crisi: i Rizzo bloccano i fondi, scoppia lo scontro Leggi anche: Ternana crisi senza fine: cambi di proprietà in serie e nubi sul futuro. La famiglia Rizzo verso il passo indietro Ternana: Rizzo e madre ascoltate su gestione 2024-2025La presidente della Ternana Calcio, Claudia Rizzo, sarà ascoltata dai magistrati in qualità di persona informata sui fatti riguardanti la gestione...