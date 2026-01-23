Scoperte inedite del Fondo Mario Luzi | quaderni appunti e nuove prospettive sull’opera di un gigante della poesia italiana

Il Fondo Mario Luzi, recentemente scoperto da Riccardo Sturaro, offre un nuovo sguardo sull’opera del poeta. In questo materiale inedito, costituito da quaderni, appunti e componimenti non pubblicati, si delineano prospettive originali sulla sua produzione letteraria. Questa scoperta permette di approfondire il percorso creativo di uno dei protagonisti della poesia italiana, arricchendo la conoscenza della sua vita e del suo lavoro.

Un insieme eterogeneo di appunti, taccuini, quaderni, annotazioni sparse e componimenti non pubblicati compone il materiale inedito di Mario Luzi ritrovato da Riccardo Sturaro, dottorando in filologia e letteratura italiana presso l'Università per Stranieri di Perugia. La scoperta è il frutto di una ricerca triennale condotta sul Fondo Luzi conservato all'interno dell'Archivio Bonsanti del Gabinetto Vieusseux di Firenze, città con cui il poeta ha mantenuto un legame profondo per tutta la vita.

