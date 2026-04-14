Mario Bellavista suona con il suo quartet | concerto al Blue Brass Jazz Club
Il pianista jazz e compositore Mario Bellavista si esibirà con il suo quartet giovedì 16 aprile alle 21 presso il Blue Brass Jazz Club, situato in via dello Spasimo 15 a Palermo. L'evento vedrà la partecipazione del gruppo musicale del artista, che porterà sul palco un repertorio di brani originali e classici del jazz. La serata si svolgerà nel locale dedicato alla musica dal vivo, noto per le sue serate dedicate al jazz.
Mario Bellavista, pianista jazz e compositore, torna in concerto, giovedì 16 aprile alle ore 21, al Blue Brass Jazz Club di Palermo, di via dello Spasimo 15. Si esibirà al piano con il suo quartet formato da Stefano D’Anna al sax, Piero Leveratto al contrabbasso e Mimmo Cafiero alla batteria.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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