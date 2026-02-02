Concerto Connections al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo | Giovanni Perin si esibisce in quartet

La musica jazz torna protagonista al Blue Brass dello Spasimo dove Giovanni Perin si esibisce con il suo quartetto. La Fondazione The Brass Group mantiene vivo l’appuntamento con il jazz, confermando il suo ruolo di punto di riferimento culturale in città.

La Fondazione The Brass Group continua l'attività concertistica al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo, luogo storico della musica jazz e simbolo della rinascita culturale della città. Il 3 febbraio alle ore 21, rivivranno le note del vibrano appartenuto a Enzo Randisi, custodito dalla Fondazione The Brass Group grazie alla maestria stilistica di Giovanni Perin che si esibisce in quartet con il concerto Connections in questa splendida cornice, luogo di storia ma anche di aggregazione di giovani musicisti che ogni mercoledì si incontrano suonando nelle jam divenuto un appuntamento stabile per salire on stage ed esprimere la propria musicalità.

Il Trio Kolne presenta il suo nuovo album al Blue Brass – Ridotto dello Spasimo, spazio storico dedicato alla musica jazz.

Prossimo concerto al Blue Brass Jazz Club GIOVANNI PERIN – Connections 4ET Sul palco: Giovanni Perin, vibrafono Danilo Gallo, basso Simone Basile, chitarra Manfredi Crocivera, batteria Blue Brass Jazz Club - Ridotto dello Spasimo - Palermo - facebook.com facebook