Un uomo nigeriano ha minacciato i residenti di Siracusa, dichiarando di chiamarsi Dio e avvertendo che avrebbe fatto loro del male se si fossero avvicinati. La sua presenza è stata segnalata nel centro della città, dove ha anche affermato di dover installare una finestra in un appartamento. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini.

“Il mio nome è Dio. Se ti avvicini ti faccio del male”. A dirlo è Francis, l’immigrato nigeriano che da mesi terrorizza la signora Rossana e l’intera città di Siracusa A raggiungerlo ci ha pensato l’inviato di Fuori dal Coro che ha raccontato come tutto sia iniziato a novembre dello scorso anno. “Questa persona si aggira nel quartiere e comincia a dare fastidio già da novembre – spiega la signora Rossana -. Bivacca, a 50 metri da qui, si è impossessato di un capannone che è di proprietà privata”. Ma è a gennaio che Francis diventa un vero e proprio incubo per Rossana. Una mattina si presenta alla sua porta delirando. Dice di dover installare in un muro dell’appartamento una finestra per permettere a suo figlio Gesù di affacciarsi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - “Il mio nome è Dio. Se ti avvicini ti faccio male”, nigeriano terrorizza Siracusa

Leggi anche: Fuori dal Coro, l'immigrato terrore di Siracusa: "Il mio nome è Dio, ti faccio male"

Se rubi il nome della squadra, ti faccio causaQuando nella seconda metà degli anni Settanta nacquero le prime squadre di football americano, in Italia, l’immaginazione batté il plagio: nonostante...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il mio nome è Dio Se ti avvicini ti...

Temi più discussi: Seconda domenica di Quaresima: ‘Questi è mio Figlio, l’amato; ascoltatelo’; Sorelle Clarisse: Verso la terra che io ti indicherò; Tu mi piaci tanto di Sayf: video, testo e significato della canzone di Sanremo; Sanremo 2026, Mazzariello con Manifestazione d'amore: testo e significato della canzone.

Saviano: il mio Dio «debole» a GomorraRoberto Saviano è diventato l’architrave della ribellione civile in Italia dopo l’uscita di Gomorra, libro che ha finito per odiare. L’incontro con lo scrittore dalla vita blindata si trasforma, ... avvenire.it

Una lettera dal Vaticano mi ha chiesto di anticipare il mio matrimonio: non è una coincidenza, la mano di Dio ha guidato ogni dettaglio: le parole di Conor McGregorIl matrimonio di Conor McGregor e Dee Devlin è frutto della volontà di Dio. Ne è certo il lottatore di Mma, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post scrivendo scrivendo delle sue nozze e di ... ilfattoquotidiano.it

Quando perdoni ti svuoti del tuo egoismo e Dio ti dona sua luce #padrepiotv #santuariopadrepio #conventosantuariopadrepio #padrepio - facebook.com facebook

Calascibetta: al Teatro Contoli Di Dio arriva il Max Gallo Quartet x.com