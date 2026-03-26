Nel podcast "Campus Talks" di Macron, l'ex arbitro Nicola Rizzoli ha raccontato un curioso dialogo con Pierluigi Collina, che in modo scherzoso lo minacciò in caso di un errore in particolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rizzoli e la particolare "minaccia" di Collina: "Se sbagli, ti ammazzo"

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