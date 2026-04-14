Prato Adinolfi denuncia Le Iene | Dieci anni di servizi contro di me

Mario Adinolfi ha annunciato di aver avviato un'azione legale contro la trasmissione televisiva Le Iene, sostenendo che il programma abbia realizzato una serie di servizi contro di lui nel corso di dieci anni. La denuncia si basa sull’affermazione che i servizi siano stati parte di una campagna ripetuta e sistematica, portata avanti dal programma nel tempo. La vicenda riguarda quindi un presunto trattamento mediatico prolungato e mirato.

Mario Adinolfi passa alle vie legali contro la trasmissione televisiva Le Iene, accusando il programma di aver portato avanti nei suoi confronti una campagna sistematica durata anni. Il leader del Popolo della Famiglia, in dichiarazioni all’Adnkronos, ha annunciato di aver “denunciato e querelato” la trasmissione e diversi suoi esponenti, indicando tra i destinatari Pier Silvio Berlusconi, Davide Parenti, l’inviato Filippo Roma e altri membri della produzione, oltre alle società Rti e Mediaset. Secondo Adinolfi, i servizi del programma sarebbero stati realizzati “ossessivamente dal 2016”, con una continuità che non considera casuale ma legata a momenti di particolare esposizione politica.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Prato, Adinolfi denuncia “Le Iene”: “Dieci anni di servizi contro di me” Adinolfi denuncia ‘Le Iene’: “Contro di me agguati ad personam”(Adnkronos) – Mario Adinolfi all'Adnkronos annuncia di aver "denunciato e querelato" la trasmissione televisiva 'Le Iene' per "i loro servizi contro... Elezioni comunali di Prato, Mario Adinolfi si scaglia contro l’inviato delle Iene \ VIDEOLa presentazione del programma elettorale della lista “Il Popolo della Famiglia” con il candidato a sindaco di Prato Mario Adinolfi è finita in modo...