Marina ha deciso Forza Italia rivoluzione totale | la mossa della famiglia Berlusconi

A metà aprile 2026, il panorama politico italiano ha assistito a un cambiamento significativo all’interno di Forza Italia, con la famiglia Berlusconi che ha preso iniziative decisive. La decisione di Marina ha segnato una svolta nel movimento, che sta attraversando una fase di transizione profonda. La situazione ha generato attenzione tra gli osservatori politici, considerando le implicazioni di questa mossa per il futuro del partito.

Il panorama politico italiano di questa metà aprile 2026 è scosso da un profondo terremoto interno a Forza Italia, un movimento che sembra vivere una fase di transizione senza precedenti sotto la spinta diretta della famiglia Berlusconi. La giornata del 14 aprile segna un punto di svolta simbolico e operativo con l’ascesa di Enrico Costa a capogruppo alla Camera dei Deputati, una nomina che cristallizza il nuovo corso impresso da Marina e Pier Silvio Berlusconi. Questo cambio della guardia non è soltanto un avvicendamento tecnico, ma rappresenta il culmine di una mediazione serrata che ha visto il Segretario Nazionale Antonio Tajani costretto a cedere terreno di fronte alle richieste di rinnovamento provenienti da Cologno Monzese.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Marina ha deciso”. Forza Italia, rivoluzione totale: la mossa della famiglia Berlusconi Forza Italia, Tomarchio: Diamo via al rinnovamento. Marina Berlusconi ne ha tracciato la rotta""Non è più rinviabile l'accoglimento, pieno e incondizionato, dell'appello lanciato da Marina Berlusconi alla classe dirigente di Forza Italia. Leggi anche: Tajani ha una crisi in più da gestire: cosa succede dentro Forza Italia, con l'ombra di Marina Berlusconi