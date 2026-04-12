Il 11 aprile 2026, l’Union Berlino ha annunciato il cambio in panchina dopo la sconfitta contro l’Heidenheim. La dirigenza ha esonerato l’allenatore Steffen Baumgart e ha ufficializzato l’ingaggio di Marie-Louise Eta come nuova guida tecnica del club. La decisione arriva in un momento cruciale della stagione, con cinque partite ancora da disputare in un mese che potrebbe definire il futuro del team in campionato.

G li appassionati di calcio dovranno segnarsi questa data: 11 aprile 2026. Poche ore dopo la sconfitta dell’Union Berlino contro l’Heidenheim, la dirigenza del club tedesco ha esonerato l’allenatore Steffen Baumgart e ha scelto il suo sostituto. Si chiama Marie-Louise Eta, ha 34 anni e, con quella nomina, è diventata la prima donna ad allenare una squadra maschile in uno dei cinque principali campionati europei. Serie A italiana, Premier League inglese, Liga spagnola, Ligue 1 francese, Bundesliga tedesca: non era mai successo. Le calciatrici più seguite su Instagram. guarda le foto Da giocatrice ad allenatrice: chi è Marie-Louise Eta. Prima di sedersi in panchina, Marie-Louise Eta aveva avuto una carriera da giocatrice di tutto rispetto.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cinque partite, un mese per fare la storia del calcio europeo. Chi è Marie-Louise Eta, nuova allenatrice dell'Union Berlino

Marie-Louise Eta è la nuova allenatrice dell’Union BerlinoL’Union Berlino ha annunciato che l’ex calciatrice Marie-Louise Eta sarà l’allenatrice della squadra di calcio maschile fino a fine stagione.

Marie-Louise Eta all’Union Berlino, chi è la prima donna allenatrice nel grande calcio (a 34 anni)L'Union Berlino ha scelto Eta per la panchina fino alla fine della stagione: è la prima allenatrice a guidare una squadra maschile che fa parte dei...