Marie-Louise Eta all'Union Berlino chi è la prima donna allenatrice nel grande calcio a 34 anni
Marie-Louise Eta è stata nominata allenatrice dell’Union Berlino, incarico che ricoprirà fino alla fine della stagione. A 34 anni, diventa la prima donna a guidare una squadra maschile nei cinque principali campionati europei. La società ha comunicato ufficialmente la decisione, che segna un record nel calcio professionistico maschile in Europa. Eta prende il posto dell’allenatore precedente e guiderà la squadra nelle prossime partite.
L'Union Berlino ha scelto Eta per la panchina fino alla fine della stagione: è la prima allenatrice a guidare una squadra maschile che fa parte dei top 5 campionati in Europa.🔗 Leggi su Fanpage.it
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