‘Marco Pannella La passione della politica’ presentazione del libro di Piero Ignazi

Giovedì 16 alle 17.30, presso la libreria Libraccio di Ferrara, si terrà la presentazione del libro di Piero Ignazi intitolato

Giovedì 16 (ore 17.30), presso la libreria Libraccio di Ferrara, per il ciclo ‘La nuova vecchia politica’, Piero Ignazi presenta ‘Marco Pannella. La passione della politica’. In dialogo con Andrea Pugiotto, Franco Corleone, Mario Zamorani e Mirella Parachini. Letture di Marcello Brondi. Un libro.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

‘Sogni e avventure sulle Alpi’, presentazione del libro di Piero FerraresiIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Sono ambientati nella Val Di Fiemme i racconti di Piero Ferraresi raccolti...

Marco Travaglio a Firenze per la presentazione del libro "Perché no"In un momento storico in cui il dibattito sulla giustizia rischia di rimanere confinato nelle aule parlamentari o tra gli addetti ai lavori, nasce...

Temi più discussi: Marco Pannella: 10 anni di compresenza del nostro agire politico (12.04.2026); Alessandro Cecchi Paone: Pannella si invaghì di me. Vorrei adottare la figlia del mio compagno; I film brevi candidati ai David 2026 sul grande schermo con 'Corto che passione'; C'era una volta Marco Pannella (9.04.2026).

Pannella e la libertà, ma quella veraGli amici riferiscono di un messaggio lasciato negli ultimi giorni da Marco Pannella ai militanti radicali: «Ragazzi, niente tristezza, alla fine abbiamo vinto noi». Vinto, un piccolo partito sempre ... avvenire.it

Le fantasmagoriche eredità di Marco PannellaL’ipocrita pudore di matrice cattolica, che fa chiamare il cancro un brutto male, sostituisce sistematicamente la parola morte con scomparsa. Un’autocensura talmente tanto radicata nelle formule ... huffingtonpost.it

Trent’anni fa Marco Pannella – in un mondo che sembrava incamminato verso la “fine della storia” e la pace perpetua – spiegava che, senza una organizzazione politica delle democrazie di tutto il mondo, il mondo stesso avrebbe rischiato di vedere tramontar x.com

Grazie a Sergio Rovasio e agli amici dell'associazione radicale Marco Pannella di #Torino per questa bellissima giornata tenutasi ieri, domenica 12 aprile, in ricordo del nostro #MarcoPannella. "Ricordando Marco Pannella: 10 anni di compresenza del nostro - facebook.com facebook