Marco Travaglio a Firenze per la presentazione del libro Perché no

In un momento storico in cui il dibattito sulla giustizia rischia di rimanere confinato nelle aule parlamentari o tra gli addetti ai lavori, nasce l'esigenza di uno strumento di chiarezza e partecipazione democratica. Si inserisce in questo contesto il nuovo volume di Marco Travaglio, intitolato “Perché NO. Guida al referendum su magistratura e politica. In poche e semplici parole”, A Firenze l'appuntamento è previsto per mercoledì 4 marzo. Alle ore 21:00, il Teatro Puccini di via delle Cascine diventerà il palcoscenico di un approfondimento corale che vedrà Marco Travaglio affiancato da figure di alto profilo istituzionale e civile.🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

