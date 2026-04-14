Marco Lisei | Conte si rifiuta ancora di testimoniare

Il presidente della commissione Covid ha dichiarato che il leader di un partito si rifiuta ancora di testimoniare. Ha aggiunto di aver offerto a questa persona la possibilità di dimettersi da membro, di essere ascoltata e di rientrare successivamente. La situazione riguarda un’indagine in corso e le dichiarazioni sono state rilasciate in un contesto ufficiale. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi specifici del rifiuto.

Mario Giordano aveva appena intervistato l’imprenditore Dario Bianchi, fondatore e amministratore di Jc Electronics, azienda che ha vinto una causa di primo grado presso il Tribunale di Roma contro la struttura commissariale (allora guidata da Domenico Arcuri) per la revoca, ritenuta illegittima, di un contratto di fornitura di mascherine KN95 che, se confermata in giudizio, obbligherà lo Stato a risarcire l’azienda per oltre 203 milioni di euro. Bianchi ha raccontato a Giordano ciò che aveva detto in commissione Covid, ossia di aver avuto un problema con la struttura commissariale e di essere entrato in contatto con un avvocato, Luca Di...🔗 Leggi su Laverita.info

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