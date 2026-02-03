I coniugi Clinton hanno deciso di comparire davanti alla commissione del Congresso. Dopo aver più volte rifiutato, hanno infine accettato di rendere testimonianza sul caso Epstein. La decisione arriva poco dopo che il deputato Comer ha annunciato il suo rifiuto di partecipare. La situazione rimane aperta e ancora da chiarire.

Bill e Hillary Clinton, rispettivamente ex presidente e first lady degli Stati Uniti, si sono detti pronti a testimoniare davanti alla commissione di vigilanza del Congresso sul caso Epstein, dopo aver ripetutamente escluso tale possibilità. Ma, a sorpresa, il deputato James Comer, presidente repubblicano della suddetta commissione, ha respinto la loro offerta, arrivata alla vigilia del voto sulla possibilità di incriminarli per oltraggio al Congresso. Lo riporta il New York Times. Il primo grande rifiuto ufficiale era arrivato il 13 gennaio, quando i coniugi avevano annunciato la loro ferma intenzione di non testimoniare nell’indagine della Camera su Jeffrey Epstein, faccendiere condannato per abusi sessuali nel 2008, apparso in varie foto con l’ex presidente statunitense. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Epstein, i Clinton accettano di testimoniare davanti al Congresso, ma Comer rifiuta

