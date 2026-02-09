Epstein Ghislane Maxwell si rifiuta di testimoniare

Ghislaine Maxwell si rifiuta di testimoniare davanti alla commissione del Congresso degli Stati Uniti. L’ex collaboratrice di Epstein, condannata per i suoi legami con il finanziere pedofilo, ha scelto di non rispondere alle domande, invocando il suo diritto di non autoincriminarsi. La decisione arriva in un momento di grande attenzione sul caso, che continua a sollevare polemiche e interrogativi.

Lo riferisce il deputato repubblicano James Comer, Presidente della Commissione.Gli avvocati di Maxwell avevano dichiarato alla commissione che Maxwell era pronta a testimoniare se le fosse stata concessa la grazia dal presidente Usa Donald Trump.”Come previsto, Ghislaine Maxwell ha scelto il Quinto (Emendamento, ndr) e si è rifiutata di rispondere a qualsiasi domanda. Ciò è ovviamente molto deludente. Avevamo molte domande da fare sui crimini che lei ed Epstein hanno commesso, così come domande su potenziali cospiratori. Vogliamo sinceramente la verità per il popolo americano e giustizia per i sopravvissuti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

