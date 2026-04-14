Marche nuova guida per l’Icom | rilancio strategico per i musei

Nelle Marche, la gestione del patrimonio culturale si arricchisce di una nuova figura di riferimento con l’elezione di una coordinatrice regionale per il territorio di Icom Italia. La nomina riguarda un rappresentante incaricato di seguire le attività e le iniziative dell’associazione nel territorio, contribuendo a rafforzare il ruolo dei musei e delle istituzioni culturali locali. L’incarico è stato ufficializzato di recente, segnando un passo importante per il settore.

La gestione del patrimonio culturale nelle Marche riceve una nuova spinta istituzionale con l’elezione di Daisy De Nardis a coordinatrice regionale per il territorio di Icom Italia. La professionista, che già ricopre il ruolo di responsabile dei musei e dei luoghi della cultura presso Fondazione Marche Cultura, guiderà la sezione locale dell’International Council of Museums, organizzazione attiva dal 1946 per la salvaguardia dei beni e del paesaggio su scala globale. Una rete capillare tra istituzioni e territorio. L’integrazione tra i vertici della Fondazione Marche Cultura e il coordinamento regionale di Icom punta a creare un dialogo costante tra i professionisti del settore e le amministrazioni locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marche, nuova guida per l’Icom: rilancio strategico per i musei Marche, nuova guida per l’Icom: la sfida per i musei regionaliLa gestione del patrimonio culturale marchigiano acquisisce una nuova direzione strategica con l’elezione di Daisy De Nardis a coordinatrice... Icom Italia, Daisy De Nardis di Fondazione Marche Cultura eletta coordinatore regionale per le MarcheANCONA - Daisy De Nardis, responsabile dei musei e luoghi della cultura di Fondazione Marche Cultura, è stata eletta Coordinatore regionale Marche di...