Marche nuova guida per l’Icom | la sfida per i musei regionali

Nelle Marche, la gestione del patrimonio culturale si apre a una nuova fase con la nomina di Daisy De Nardis come coordinatrice regionale di Icom Italia. La nomina riguarda i musei e le istituzioni culturali della regione, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i diversi enti e professionisti del settore. La figura scelta avrà il compito di coordinare le attività e le iniziative legate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio museale marchigiano.

La gestione del patrimonio culturale marchigiano acquisisce una nuova direzione strategica con l’elezione di Daisy De Nardis a coordinatrice regionale per le Marche di Icom Italia. La professionista, che ricopre già il ruolo di responsabile dei musei e dei luoghi della cultura presso la Fondazione Marche Cultura, guiderà la sezione locale dell’International Council of Museums, organizzazione attiva sin dal 1946 nella tutela e nella promozione globale dei beni culturali e dei paesaggi. Questa nomina si inserisce in un quadro di consolidamento istituzionale che vede la Fondazione Marche Cultura protagonista di un dialogo sempre più stretto con i professionisti del settore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marche, nuova guida per l’Icom: la sfida per i musei regionali Icom Italia, Daisy De Nardis di Fondazione Marche Cultura eletta coordinatore regionale per le MarcheANCONA - Daisy De Nardis, responsabile dei musei e luoghi della cultura di Fondazione Marche Cultura, è stata eletta Coordinatore regionale Marche di... Leggi anche: Musei e parchi archeologici regionali, domenica 8 marzo ingresso gratuito