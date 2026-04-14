Recentemente, è stato annunciato che Marc Marquez ha firmato un nuovo contratto con il team fino al 2027. Tuttavia, fonti vicine alle parti indicano che il pilota potrebbe lasciare la squadra prima della scadenza del contratto, che sarebbe di un solo anno. La situazione ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, considerando le voci di un possibile addio già dopo pochi mesi dall’accordo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez è al centro delle attenzioni del mondo MotoGP, poiché si vocifera che abbia firmato un nuovo contratto fino al 2027. Le anticipazioni suggeriscono un possibile addio alla Ducati alla fine del 2026, aumentando l’aspettativa tra i tifosi e gli esperti del settore. Con la maggior parte dei piloti in scadenza di contratto alla fine del 2026, il mercato dei motociclisti ha subito un’accelerazione. Da sempre considerato uno dei talenti migliori della griglia e l’attuale campione in carica, Marquez è fondamentale per le strategie di mercato dei team.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marc Marquez potrebbe lasciare Ducati dopo solo un anno: cosa sta succedendo?

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La PROLONGATION de Marc Marquez avec Ducati en DANGER !

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MARC MARQUEZ DETTA LE CONDIZIONI PER IL SUO FUTURO IN DUCATI- Il futuro di Marc Márquez resta tutto da scrivere, ma una cosa sembra chiara: il pilota spagnolo vuole tenere il pieno controllo della situazione. Dalla Spagna filtra infatti la richiesta facebook

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