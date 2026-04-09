Marc Marquez e Ducati stanno valutando la possibilità di proseguire il loro rapporto oltre il 2026. Tuttavia, un accordo che preveda un contratto annuale nel 2027 potrebbe creare problemi per il team, secondo le fonti vicine alla situazione. Le trattative tra le parti sono ancora in corso, ma non sono stati resi noti dettagli specifici sui termini dell’eventuale rinnovo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Marc Marquez e Ducati stanno esplorando la possibilità di estendere la loro collaborazione oltre il 2026, ma i termini attualmente in discussione potrebbero porre il team in una posizione difficile. Il contratto attuale di Marquez scade a fine stagione e non c’è squadra in MotoGP che non sia interessata a firmarlo per il 2027. Nonostante ci siano voci riguardo un possibile ritorno in Honda o un cambio verso KTM, la permanenza in Ducati sembra rappresentare la sua prima scelta. Lo spagnolo, che ha conquistato il nono titolo nel 2025 con 25 vittorie, desidera mettere in chiaro la sua prossima mossa il prima possibile. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Marquez potrebbe lasciare Ducati in difficoltà se firma solo un contratto annuale nel 2027.

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