Maratona fotografica stenopeica per il Francigena Fidenza Festival
Durante il Francigena Fidenza Festival si svolge la prima Maratona Fotografica Stenopeica, un evento che invita i partecipanti a esplorare la fotografia analogica attraverso l’uso di fotocamere a foro stenopeico. L’iniziativa si concentra sulla pratica lenta dell’osservazione e sulla creazione di immagini senza l’ausilio di tecnologie digitali. L’evento si svolge all’interno del festival, coinvolgendo appassionati e curiosi di diverse provenienze.
All’interno del Francigena Fidenza Festival, arriva la prima Maratona Fotografica Stenopeica: un’esperienza dedicata alla fotografia analogica a foro stenopeico e alla pratica lenta dell’osservazione.Un invito a rallentare lo sguardo e a riscoprire la magia di una tecnica essenziale: un barattolo.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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