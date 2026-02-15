Terni la Maratona di San Valentino da record | la carica dei quasi tremila iscritti – GALLERIA FOTOGRAFICA

A Terni, quasi tremila persone si sono iscritte alla Maratona di San Valentino, attirate dalla voglia di sfidare i propri limiti nel giorno dedicato all’amore. La quindicesima edizione della corsa, partita alle 9, ha visto una partecipazione senza precedenti, con corridori provenienti da diverse regioni italiane e molte famiglie che hanno deciso di vivere questa giornata insieme.

Un’edizione da record per il numero di partecipanti. La quindicesima edizione della Maratona di San Valentino è scattata alle 9.30 in punto – come da tradizione – nel corso della mattinata di domenica 15 febbraio. Quasi tremila iscritti, tra cui 800 nelle due gare non competitive (family e dog run), si sono dati appuntamento ai nastri di partenza. Una festa all’insegna dello sport e della condivisione dei valori che solo la maratona sa regalare, grazie alla sapiente organizzazione dell’Amatori Podistica Terni. Alla partenza si sono posizionati tutti i big più attesi nella prima fascia. A seguire, il resto degli atleti con partenza scaglionata.🔗 Leggi su Ternitoday.it Terni, maratona di San Valentino da record: “Oltre duemila iscritti. Chiediamo comprensione e pazienza ai cittadini” La maratona di San Valentino a Terni ha superato ogni aspettativa. Terni, si rinnova per San Valentino la ‘Festa della Promessa’ VIDEO E GALLERIA FOTOGRAFICA Questa mattina a Terni si è tenuta la tradizionale ‘Festa della Promessa’ nella basilica di San Valentino. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Terni si prepara alla Maratona di San Valentino: traffico chiuso e deviazioni nella mattinata di domenica ORDINANZA; Terni, maratona San Valentino: 6 ore di stop al traffico. Divieti e obblighi per domenica 15 febbraio; Maratona San Valentino Terni, 15 anni di corsa dell’amore: percorso e viabilità; Maratona di San Valentino 2026: Terni verso il sold out, 50 nazioni rappresentate. Maratona San Valentino Terni, 15 anni di corsa dell’amore: percorso e viabilitàdi Ma. Gi. Pen. La corsa dell’amore torna a Terni il 15 febbraio. Quindici sono anche gli anni che nel 2026 compie la Maratona di San Valentino, evento firmato Asd Amatori Podistica. Per l’occasione p ... umbria24.it Maratona di San Valentino 2026: Terni verso il sold out. Oltre 50 nazioni e 500mila euro di indottoLa Maratona di San Valentino 2026 entra ufficialmente nel vivo. Nella Sala Consiliare del Comune di Terni, è stata presentata l’edizione del prossimo anno di uno degli eventi sportivi più rappresentat ... ternananews.it Il San Valentino più autentico non fa rumore: ti sceglie piano, ti resta accanto senza pretese. L’amore di un gatto è così :sottile, intenzionale, profondamente suo. Non ha bisogno di proclami: parla nei suoi battiti di ciglia lenti, nei tocchi leggeri, in quella presen facebook