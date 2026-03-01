Iliass Aouani e il nuovo record italiano della maratona l’impresa a Tokyo | chi è l’ingegnere che fa sognare l’atletica azzurra – Il video

Iliass Aouani ha stabilito il nuovo record italiano nella maratona a Tokyo. La sua impresa si è conclusa con un tempo che supera il precedente record nazionale. L’atleta, ingegnere di professione, ha corso la maratona in una giornata di gara intensa e soleggiata. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati di atletica.

Iliass Aouani ha riscritto la storia della maratona italiana. All'alba di domenica, alla maratona di Tokyo, il 29enne delle Fiamme Azzurre ha chiuso in 2h 04'26", abbattendo di quasi un minuto il precedente record nazionale di Yohanes Chiappinelli (2h 05'24", Valencia 2024) e migliorando il proprio personale di un minuto e quaranta secondi esatti. È la prima volta che un maratoneta azzurro scende sotto la barriera delle due ore e cinque minuti. Con questo tempo, Aouani entra nella top ten europea all-time, al settimo posto, a cinquanta secondi dal primatista continentale, il belga Bashir Abdi. A Tokyo ha chiuso sesto: vittoria all'etiope Tadese Takele (2h 03'37") in una volata serratissima con i keniani Toroitich e Mutiso, entrambi a 2h 03'38".