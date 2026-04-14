Maradona ripreso oggi il processo sulla morte del campione Legale famiglia | Fiducia nei giudici
Oggi è ripreso il processo riguardante la morte di un celebre campione, con sette professionisti sanitari sotto inchiesta. La famiglia del defunto esprime fiducia nei giudici incaricati di valutare le responsabilità. La vicenda riguarda le procedure mediche seguite durante le cure e le eventuali negligenze che potrebbero aver contribuito alla scomparsa del campione. La discussione giudiziaria continuerà nelle prossime settimane.
E’ ripreso oggi 14 aprile il processo a carico di sette professionisti sanitari accusati di negligenza nella morte del grande calciatore Diego Armando Maradona, quasi un anno dopo l’interruzione del procedimento originario a seguito delle dimissioni del giudice che presiedeva il processo, dopo la sua partecipazione a un documentario sul caso. Il processo si concentra su sette medici. Il processo per negligenza si concentra su sette medici accusati di non aver fornito cure adeguate nelle settimane precedenti la morte di Maradona, avvenuta cinque anni fa in una casa nei pressi di Buenos Aires. Il Pibe de Oro, considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, è deceduto a 60 anni per arresto cardiaco mentre si stava riprendendo da un intervento per la rimozione di un coagulo di sangue al cervello.🔗 Leggi su Lapresse.it
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Processo sulla morte di Maradona rinviato: slitta l’inizio, la famiglia chiede fino a 25 anni di carcereIl processo per la morte di Diego Armando Maradona inizierà il 14 aprile e non più il 17 marzo dopo la decisione del tribunale di San Isidro.