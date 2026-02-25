Caso Regeni ripreso il processo dopo la Consulta Il legale della famiglia | I consulenti hanno paura dell’Egitto

Il procedimento penale riprende dopo la decisione della Consulta, che ha bloccato temporaneamente l’attività giudiziaria. La causa deriva dal sequestro e dall’uccisione di Giulio Regeni, avvenuti dieci anni fa, e si concentra sulla responsabilità di alcuni soggetti coinvolti. Il legale della famiglia segnala che i consulenti mostrano timore nel proseguire le indagini, temendo ripercussioni dall’Egitto. La vicenda si avvia verso una nuova fase processuale.

Dopo dieci anni esatti, dal sequestro e dall’uccisione di Giulio Regeni, il procedimento davanti alla Prima Corte d’Assise di Roma entra in una fase decisiva. Nell’aula di piazzale Clodio sono imputati quattro appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani, accusati del rapimento, delle torture e dell’omicidio del ricercatore friulano, ritrovato morto al Cairo il 3 febbraio 2016. Dopo mesi di stop, il processo è ricominciato dopo l’intervento della Corte Costituzionale, che ha chiarito i profili relativi al diritto di difesa e alla nomina dei consulenti tecnici. “Siamo provati, ma sentiamo di essere vicini al traguardo”, ha dichiarato l’avvocata Alessandra Ballerini, legale dei genitori del giovane ricercatore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

