Mappa delle multe 2025 | Forlì e Cesena in coda alla classifica regionale per incassi

Nel 2025, Bologna ha raccolto 27,2 milioni di euro da multe e sanzioni stradali, risultando il comune dell’Emilia-Romagna con i maggiori incassi in questa categoria. Mentre alcune città della regione si collocano in posizioni più elevate nella classifica degli incassi, altre come Forlì e Cesena si trovano in fondo alla graduatoria regionale, con livelli di entrate più bassi.

Con 27,2 milioni di euro è Bologna il comune della Emilia-Romagna che nel 2025 ha registrato i maggiori proventi da multe e sanzioni stradali elevate agli automobilisti. È questo quanto emerso dalle elaborazioni di Facile.it su dati Siope, che hanno messo in luce come, nel 2025, gli incassi.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Multe a Roma, nel 2025 calano gli incassi ma la Capitale è seconda in ItaliaRoma è la seconda città italiana per i proventi da multe anche se nel 2025 gli incassi sono scesi rispetto all’anno precedente.

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