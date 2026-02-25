Cinquanta multe al giorno nel 2025 Più controlli incassi per un milione

Il numero di multe elevate nel 2025 dalla Polizia locale di Cattolica deriva da un aumento dei controlli sul territorio, con oltre 19.000 sanzioni complessive. La presenza costante delle pattuglie ha portato a un incremento delle verifiche e delle infrazioni rilevate. Questo risultato si traduce anche in un incasso di circa un milione di euro. La strategia di presidio quotidiano delle strade ha contribuito a rafforzare la sicurezza urbana. La situazione si mantiene sotto controllo, con una media di 50 verbali ogni giorno.

Strade più controllate, più verifiche e un presidio costante del territorio. È questo il quadro che emerge dal bilancio 2025 della Polizia locale di Cattolica, che nell'arco dell'anno ha elevato circa 19mila sanzioni, con una media di 50 verbali al giorno. "Un dato in crescita di circa il 3% rispetto al 2024, per un accertato complessivo che supera il milione di euro", spiega l'assessora Claudia Gabellini (nella foto). Nel corso dei dodici mesi sono stati effettuati 359 posti di blocco, con 1.837 punti decurtati e 18 patenti ritirate. Oltre 260 gli alcoltest eseguiti dagli agenti, mentre 33 veicoli sono stati sottoposti a sequestro o fermo amministrativo.